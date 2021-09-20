РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 сен. Пожар, произошедший в селе Дмитровское Красногорска минувшей ночью, обошелся без пострадавших, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В понедельник в 01:55 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на улице Молодежной в селе Дмитровское. В 07:43 - ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет.

К тушению привлекались 22 человека и 6 единиц техники.