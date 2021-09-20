РИАМО - 20 сен. Более 100 важных для гостей и жителей столицы мест – парков, вузов, объектов спорта, культуры и досуга – будет удобнее посещать после открытия Большой кольцевой линии метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Запуск БКЛ не только позволит пассажирам метро значительно экономить время на ежедневных поездках, но и повысит транспортную доступность более 100 объектов, находящихся в зоне притяжения новых станций», - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

После запуска всей БКЛ до 16 спортобъектов, 40 парков и зеленых зон, 27 учебных корпусов и 38 культурных учреждений можно будет добраться быстрее и комфортнее.

«На сегодняшний день благодаря БКЛ уже улучшена доступность спортивных объектов в районе Ходынского поля – Дворца спорта «Мегаспорт», объектов ЦСКА, также линия пройдет по территории Мневниковской поймы, где запланировано создание крупного спортивного кластера», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что после ввода БКЛ станут доступнее такие парки, как «Сокольники», Коломенское и усадьба Воронцово.

БКЛ решит и проблему пересадки с одной радиальной линии на другую.

«Пассажиры, используя Большое кольцо, смогут добираться из одной точки города в другую практически в два раза быстрее и без необходимости пересадки в центре города», – подчеркнул генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Большое кольцо – крупнейшие проект метростроения столицы. Оно включает 31 станцию, а длина составляет 70 км.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск еще одного – южного участка БКЛ от станции «проспект Вернадского» до «Каховской».

«В предыдущие две недели мы запустили шесть станций на БКЛ. Сегодня еще четыре станции запущены в пробную эксплуатацию. Обкатываются линии, начинаются пусконаладочные работы. И я надеюсь, что в скором времени поедут уже пассажиры. Запуск одновременно 10 станций - уникальный случай в историю метрополитена», – сказал Собянин.