РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 сен. В понедельник Балашихинский «Водоканал» проводит промывку сетей водоснабжения в микрорайоне Саввино, на время работ могут временно изменяться органолептические показатели воды, сообщается на сайте предприятия.

С 09:00 и до окончания работ проводится плановая промывка водопроводных сетей по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Саввино, улица Саввинская, дома №№1, 1к. 1, 2, 3, 5, 7, 9 к. 1, 9В, 10, 10 стр. 1, 12, 12 к. 1, 13, 14, 14 стр. 1, 14 стр. 2, 14 стр. 3, 14 стр. 4, 14 стр. 5, 14 стр. 6, 14 стр. 7, 14 стр. 8, 14 стр. 9, 14 стр. 10, 14 стр. 11, 14 стр. 12, 14 стр. 13, 15, 15 стр. 1, 17, 17 стр. 1, 30, 40, стр. 2Б, стр. 9д, стр. 40.

В связи с проведением работ по промывке сетей холодного водоснабжения возможно временное изменение органолептических показателей воды, а также понижение давления холодной воды.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.