РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 сен. Подольский центр занятости населения провел ярмарку вакансий и учебных рабочих мест, ее посетило более 300 человек, из них 68 получили предложение для трудоустройства, сообщила администрация округа.

На днях в Подольском центре занятости населения состоялась ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. В мероприятии приняли участие 13 работодателей округа. Они представили более 600 вакансий в сфере производства, складирования и логистики, торговли и предоставления услуг.

Наиболее востребованные профессии — работники склада, инженер, водитель погрузчика, механики, уборщики, операторы станков и линий, продавец, менеджер, оператор котельной.

Свои услуги по переобучению и повышению квалификации предложил Московский финансово-промышленный университет «Синергия».

Специалисты центра занятости провели семинар по составлению резюме, прохождению собеседования с работодателями, ответили на вопросы по регистрации и постановке на учет в качестве безработных. Также желающие смогли получить консультации по поиску работы с использованием портала Федеральной службы по труду и занятости населения «Работа в России».

В Подольском центре занятости безработные граждане могут получить направление на профессиональное обучение по таким востребованным на рынке труда профессиям, как водитель погрузчика, кладовщик, оператор котельной. В группу можно записаться при личном обращении в центр занятости. В сентябре запускают группу по обучению профессии «водитель погрузчика».