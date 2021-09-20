РИАМО - 20 сен. Заказать еду в машину теперь можно с помощью новой услуги сервиса «Яндекс.Карты». Первым партнером этого новшества стала сеть ресторанов фастфуда Burger King, сообщает РИА Новости.

С помощью нововведения клиенты сервиса смогут заказать еду, припарковавшись у ресторана. При этом водитель должен указать номер автомобиля, его цвет и свой номер мобильного для связи.

В проекте участвуют рестораны Burger King, расположенные в столице, Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Омске, Новосибирске и других российских городах.

Услуга доступна в более чем 130 ресторанах.