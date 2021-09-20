РИАМО - 20 сен. Партия «Единая Россия» получила 49,78% голосов избирателей после обработки 86,37% протоколов УИК на выборах в Госдуму по федеральному округу. Второе место у КПРФ – 19,59%, третье получила ЛДПР – 7,52%. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома РФ.

Кроме того, партия «Справедливая Россия - За правду» набирает 7,34% голосов, партия «Новые люди» – 5,31%, Партия пенсионеров – 2,51%, партия «Коммунисты России» – 1,31%, «Яблоко» – 1,12%, «Зеленые» – 0,81%, «Родина» – 0,75%, РПСС – 0,71%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, Партия роста – 0,42%, «Гражданская платформа» – 0,14%.

Также по итогам обработки 86,48% протоколов УИК по одномандатным округам ЕР получает 86,67% голосов, КПРФ набирает 6,67%, «Справедливая Россия - За правду» – 3,12%.

При этом 5 политических партий – ЛДПР, «Яблоко», «Родина», Партия роста и «Гражданская платформа» – набирают по 0,44% голосов избирателей. Самовыдвиженцы получают 1,34%.

Выборы в России впервые проходили в течение 3 дней - с 17 по 19 сентября. Избиратели голосовали по федеральным партийным спискам (прошедшие пятипроцентный барьер партии поделят между собой 225 мест в Госдуме) и за кандидатов в одномандатных округах (победители получат остальные 225 мест).