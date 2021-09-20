В столице продолжается застройка промышленных зон в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Многие промзоны образовались на окраинах Москвы еще в середине прошлого века, но со временем оказались окружены жилой застройкой и деловыми кварталами. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся промышленные территории в ближайшие годы. Сегодня речь пойдет о реновации «Очаково» — одной из крупных промзон Москвы, расположенной на западе столицы.

«Жилых объектов там не будет»

сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Промзона «Очаково» на западе Москвы состоит из двух частей: «Северное Очаково» и «Южное Очаково». Первая находится в Можайском, а вторая — в Очаково-Матвеевском районах города.

Как говорит директор по стратегическому развитию агентства недвижимости «Форт Недвижимость» Григорий Пахомов, территория промзон «Очаково» вошла в список 11 приоритетных промышленных площадок, которые власти Москвы выделили как наиболее перспективные и приоритетные для реновации. Согласно плану ее развития, там реконструируют электроподстанцию, построят административно-складской комплекс, а также займутся благоустройством.

При этом жилья в «Очаково» столичные власти строить не планируют — об этом, в частности, ранее заявлял глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. «На этих территориях будет развиваться научная и промышленная деятельность. Для этого планируется развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, природных и озелененных территорий. Жилых объектов там не будет», — отмечал чиновник.

Общая площадь территории промзоны «Северное Очаково» составляет 398,8 гектара. Сегодня там находятся объекты инженерной инфраструктуры городского значения, производственные и общественно-производственные здания, а также крупные административные комплексы семи предприятий, в том числе «Мосэнерго», «Вимм-Биль-Данна» и «Московского хладокомбината № 14». К северу от территории промзоны находится природный заказник «Долина реки Сетунь», а вдоль МКАД проходят линии электропередач.

сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Что касается промзоны «Южное Очаково», то ее общая площадь составляет 259,6 гектара. Локация ограничена 51-м километром МКАД, проспектом Генерала Дорохова, а также одноименной улицей и улицей Рябиновая.

Реновация, которую запланировали столичные власти, коснется территорий обеих промзон.

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Склады в тени деревьев

Согласно проекту, в «Северном Очаково» реконструируют электроподстанцию, а также построят восьмиэтажный административно-складской комплекс: он появится по адресу Рябиновая улица, дом 55, строение 29. Его общая площадь вместе с административными помещениями составит 5000 квадратных метров: комплекс примкнет к производственному зданию, где изготавливают полуфабрикаты для доставки в сетевые кафе и рестораны, а также фасуют чай и сухофрукты.

В комплексе также откроется кафе для персонала на 40 человек, офисы и парковка в подвальном этаже. При этом в здании используют облегченные конструкции и перегородки, что позволит быстро трансформировать помещения. Прилегающую к комплексу территорию благоустроят: там сделают пешеходные дорожки и проезды для грузовых машин.

На участке, ограниченном МКАД, проспектом Генерала Дорохова, а также улицами Рябиновая и Генерала Дорохова, согласно планам столичных властей, должна появиться общественная застройка. Там разместят логистические, коммунальные, складские и торговые объекты, пожарное депо и мусоросортировочный комплекс. Локацию ожидает благоустройство с высадкой деревьев и кустарников.

Наконец, непосредственно на территории, которую сейчас занимает промзона «Очаково Южное», разместят газораспределительную станцию (ГРС) «Рябиновая» и очистное сооружение реки Наверашки.

Продолжая традиции

Еще в 70-80-х годах XX века у москвичей сложилось определенное восприятие районов, где находятся обе части промзоны «Очаково». Как объясняет завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов, в то время эти локации были удалены от транспортных путей и не слишком удобны для жизни.

«По сути, все, что там было, — это неустроенные промзоны и расположенные рядом пригородные рабочие поселки с минимумом инфраструктуры и длительным ожиданием общественного транспорта», — рассказывает эксперт.

По его словам, современные планы реновации двух соседних промзон «Очаково» ориентированы на сохранение промышленного использования районов и не предполагают строительства нового жилья. Однако сегодня локации, где находятся промзоны, совсем не те, что были 40-50 лет назад.

«К примеру, появилась станция метро «Озерная», прилегающие локации в Очаково-Матвеевском стали значительно удобнее, а места вдоль расположенных рядом Мичуринского и Ломоносовского проспектов, на улице Лобачевского, в Раменках — престижными», — обьясняет Цыганов.

По мнению собеседника РИАМО, обновление Можайского и Очаково-Матвеевского районов ложится в общий тренд развития западного направления в Москве с активным строительством на нем. Население там постоянно увеличивается, и возникает необходимость в новых рабочих местах: отчасти удовлетворить этот запрос столичные власти намерены как раз за счет обновления промзон «Очаково».

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Жилищные перспективы

Впрочем, специалисты, опрошенные РИАМО, сходятся во мнении, что со временем жилье на месте промзон «Северное Очаково» и «Южное Очаково» все же может появиться — по мнению Александра Цыганова, к этому вопросу столичные власти могут вернуться уже после завершения реконструкции электроподстанции и строительства офисно-складских зданий.

Как отмечает эксперт, особенно высок шанс на популярность в плане жилой застройки у части локации промзоны «Очаково Южное» — но при соблюдении ряда условий. «Жилая застройка здесь окажется востребованной, если получится соблюсти экологические нормы по близости к сохраняющимся промышленным объектам. А торговая, социальная и образовательная инфраструктура уже есть рядом», — говорит Цыганов.

При этом строительство жилья рядом с промзонами «Очаково» ведется уже сегодня. По словам управляющего партнера компании «Метриум» (участника партнерской сети CBRE) Надежды Коркки, сегодня неподалеку от них строят транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Аминьевское шоссе» и идет реконструкция улично-дорожной сети. А напротив ТПУ группа компаний (ГК) «ПИК» вместе с компанией «Ферро-Строй» возводит жилой квартал комфорт-класса общей площадью порядка 950 тысяч квадратных метров.

«Помимо непосредственно многоквартирных домов запланировано строительство детских садов на 500 мест и школ на 1 150 учеников, а также поликлиники и общественно-делового центра», — говорит Надежда Коркка.

При этом участок площадью три гектара в границах квартала девелоперы передали столичным властям: там построят корпуса для переселения жителей по программе реновации. Это подтверждает, что потенциал в плане жилой застройки у промзон «Очаково» есть — вопрос в том, когда Москва решит его использовать.

Новая жизнь старых промзон

Сайт мэра Москвы

Как говорит Григорий Пахомов, реновация промзон хорошо отражается на развитии Москвы и области — ведь в ходе нее развивается инфраструктура и улучшается транспортная доступность районов. «Комплексное освоение помогает структурно развивать территории, строить жилье, создавать рабочие места и улучшать качество жизни», — объясняет эксперт.

Тем не менее очень важно, чтобы в ходе реновации не уничтожали зеленые зоны — такие как парки, скверы и природные заказники, подчеркивает Пахомов. Ведь таких зон с нынешним высоким уровнем застройки в столичном регионе становится все меньше и меньше. Согласен с этим и Александр Цыганов.

«Важно уделять внимание сохранению и увеличению числа природных и озелененных территорий в городе — это делает его районы более удобными и комфортными для жизни», — считает собеседник РИАМО.

В целом, по мнению Надежды Коркки, реновация промзон может дать дополнительный импульс развитию как районам Очаково-Матвеевское и Можайский, так и всему Западному административному округу (ЗАО) Москвы в целом. Однако за счет роста числа рабочих мест в ходе реновации нагрузка на местные дороги может возрасти. «Поэтому при реновации промзон «Очаково» важно предусмотреть дополнительные мероприятия как по развитию улично-дорожной сети, так и общественного транспорта», — заключает специалист.

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