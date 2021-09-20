РИАМО - 20 сен. Сотрудники столичной Госавтоинспекции несли службу в усиленном режиме во время проведения выборов в Госдуму с 17 по 19 сентября, сообщает пресс-служба городского ведомства.

Безопасность участников дорожного движения, в том числе избирателей, обеспечивали более 3,5 тыс. автоинспекторов на более чем 2 тыс. объектах голосования.

Инспекторы напомнили водителям, что единственным правильным выбором на дороге является соблюдение Правил дорожного движения.

С 17 по 19 сентября в онлайн-голосовании приняли участие 1 ‍943 ‍590 москвичей. Итоговая явка зарегистрированных избирателей составила 96,5%.