РИАМО - 20 сен. Павильон «Макет Москвы», точно повторяющий 23 тыс. зданий исторического центра города, Кремль и другие достопримечательности, посетил миллионный гость, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Юлия Беркутова стала миллионным гостем этого арт-объекта, женщина пришла туда посмотреть экспозицию. Ее поздравили сотрудники павильона и вручили памятные подарки с символикой «Макета Москвы».

«Сотни слов благодарности в книге отзывов, 23 тыс. точных копий зданий на площади 429 кв. метров, семь захватывающих светотехнических шоу, современное техническое оборудование и парящие в воздухе изображения, красочный салют по праздникам — это неполный список значимых событий, связанных с макетом, и интересных фактов о нем», — сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Арт-объект оснащен системой подсветки. Он привлекает внимание не только гостей, приходящих на экскурсии, но и тех, кто интересуются урбанистикой и всерьез изучает градостроительную политику.

«Макет Москвы» открылся в 2017 году, его ежегодно посещают тысячи гостей.