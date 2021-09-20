РИАМО - 20 сен. Два участка бывшей промзоны «Соколиная Гора» на востоке Москвы реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы». Общий объем инвестиций в развитие территории составит более 65 млрд рублей, здесь появится около 15 тыс. новых рабочих мест, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Общая площадь территорий, подлежащих комплексному развитию, составляет почти 50 га. Планируемый объем инвестиций в реализацию проектов превысит 65 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит 3,3 млрд рублей в год. Для жителей города появится около 15 тыс. рабочих мест», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На территории бывшей промзоны власти намерены построить около 675 тыс. кв. м недвижимости. На одном из участков разместят высокотехнологичные производства, которые займут более 52 тыс. «квадратов». Кроме того, более 110 тыс. кв. м придется на общественно-деловую застройку, на территории появятся детский сад и школа.

«Кроме того, планируется построить почти 250 тыс. кв. м жилья в рамках программы реновации. На втором участке промзоны, который находится в Перове, объекты общественного назначения займут всю территорию — почти 263 тыс. кв. м. По первой территории срок реализации проекта составит 14 лет, по второй — 11 лет», — уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Реализация проекта «Индустриальные кварталы» даст городу возможность получить около 500 тыс. рабочих мест, бюджетное наполнение проекта составит около 3 трлн рублей, а общий объем инвестиций превысит 7 трлн рублей.​