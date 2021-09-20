РИАМО - 20 сен. Столичный центр «Моя карьера» 23 сентября будет проводить день вакансий, для жителей города около 20 компаний презентуют более 800 предложений о работе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для участия в мероприятии потребуется предварительная регистрация.

«Осень традиционно считается началом делового сезона. Наши специалисты отобрали самые привлекательные предложения в крупных компаниях и организациях. Дни вакансий зарекомендовали себя как эффективный инструмент, который позволяет предложить работу максимальному количеству соискателей. Каждый, кто настроен найти работу в сентябре, сможет лично пообщаться с работодателями в центре, задать все интересующие вопросы и подобрать для себя наиболее подходящие условия работы», — сказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

На дне вакансий жителям города предложат большой перечень профессий, таких как: секретарь, методист, менеджер по работе с партнерами, редактор текстов, ведущий инженер, техник обработки информации, работник архива и другие.

Центр «Моя карьера» предлагает москвичам бесплатные онлайн консультации со специалистами в деле трудоустройства, а также актуальную информацию о вакансиях в столице.