РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 сен. Желающих поставить прививку от коронавирусной инфекции и гриппа 19 сентября принимали в медицинских кабинетах школ Мытищ, где расположились избирательные участки, сообщается на сайте администрации горокруга.

Пункты вакцинации от гриппа и Covid-19 работали по 13 адресам с 9:00 до 16:00. Прививку вакциной «Спутник» сделали 22 человека, «Спутник лайт» – 7 человек.

От гриппа 140 человек привились вакциной «Совигрипп» и 7 человек – «Флю-М».