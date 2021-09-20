РИАМО - 20 сен. В «Доме приматов» Московского зоопарка появился самец тамандуа - редкий вид четырехпалых муравьедов. Позже там можно будет увидеть и самку Лолу, сообщается на официальном сайте мэра города.

Этот вид животных занесен в Международную Красную книгу, их популяция сокращается. Сначала в столичный зоопарк прибыл самец Панчо, затем привезли самку Лолу. Приматы хорошо перенесли дорогу.

«Панчо уже можно увидеть в павильоне «Дом приматов», расположенном на новой территории. Выбирая ему жилище, мы учли особенности образа жизни муравьедов в естественной среде обитания. Поскольку эти звери готовы сосуществовать только с представителями других видов, мы подселили тамандуа в один вольер с саймири», — рассказывает генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, это подвижные темпераментные обезьянки, которые легко уживутся со спокойным и добродушным муравьедом.

В первые дни соседи по зоопарку отнеслись к Панчо настороженно, но потом привыкли. Лола пока находится на карантине в отдельном помещении. В ближайшее время ее заселят в «Дом приматов».

Рацион тамандуа состоит из насекомых, но эти млекопитающие также с удовольствием едят и бананы. Этот вид муравьедов обитает во влажных тропических лесах юга Колумбии и Венесуэлы до севера Аргентины. Их дикая популяция постепенно сокращается из-за вырубки лесов и браконьерства.