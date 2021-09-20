РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 сен. Пробка протяженностью около 8,5 км образовалась на Новорижском шоссе при выезде из подмосковного Красногорска, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

В сторону Москвы движение затруднено от торгового центра «Твой дом» до пересечения с МКАД. Участок около 8,5 км обозначен на карте красным. Сервис оценивает дорожную ситуацию на 6 баллов.

Километровая пробка образовалась на Ильинском шоссе – от 8 до 7 километра затор, далее скорость потока снижена до музея-усадьбы «Архангельское». На кольце на выезде на Новорижское шоссе также придется постоять.

На Волоколамском шоссе сложная дорожная ситуация при движении в Москву. От станции МЦД-2 Пенягино километровый участок обозначен на карте бордовым. Это значит, что движение практически парализовано. Далее до моста над рекой Сходней в столице – красным. Стоит выезд на МКАД-юг.