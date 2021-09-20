РИАМО - 20 сен. Кандидат от партии «Единая Россия» Александр Толмачев набирает 38,07% при обработке 1,91% протоколов избирателей на выборах в Госдуму. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК РФ.

Толмачев избирается по Щелковскому одномандатному избирательному округу №127.

Елена Мокринская от КПРФ набирает 22,68% голосов, а кандидат от «Партии пенсионеров» Татьяна Зыкова – 8,06%.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.