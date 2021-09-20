РИАМО - 20 сен. На территории микрорайона Саввино по улице Чехова городского округа Балашиха обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Днем 19 сентября от оперативного дежурного ЕДДС по Балашихе в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпасов времен ВОВ.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами отдела полиции «Железнодорожный».

Боеприпасы планируют изъять и уничтожить.