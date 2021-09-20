РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 сен. Почти 33% избирателей подмосковного Королева приняли участие в голосовании за депутатов Госдумы и Мособлдумы, сообщили в Территориальной избирательной комиссии (ТИК).

В Королеве выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы завершились в 20:00 19 сентября. Общественные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений.

«Явка на выборы составила 32,56% от общего числа избирателей», - отмечается в сообщении.

В ТИК завершается подсчет голосов.