РИАМО - 20 сен. Пожар в производственном здании произошел в деревне Апаринки Ленинского городского округа, пострадавших и погибших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение крыши на площади 100 кв. м.

В 06:05 объявили ранг пожара №2. В 07:03 специалисты локализовали пожар. Открытое горение ликвидировали в 07:06, а в 08:28 убрали последствия пожара.

В результате инцидента пострадавших и погибших нет.