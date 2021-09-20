РИАМО - 20 сен. В единый день голосования сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка и безопасность избирателей на участках по всей России. Нарушений, способных повлиять на исход голосования, не зафиксировано, сообщается на сайте МВД Медиа.

«Около 210 тыс. сотрудников министерства внутренних дел РФ были задействованы в охране общественного порядка в период подготовки и проведения Единого дня голосования во всех субъектах Российской Федерации. В полной мере обеспечена безопасность граждан, организована круглосуточная охрана помещений для голосования и избирательной документации», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, к поддержанию порядка также привлекли представителей Росгвардии, народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности.

Правоохранители не допустили нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги голосования. Несущие службу в единый день голосования полицейские могли проголосовать на выборах.

Руководство ЦИК РФ и представители территориальных избирательных комиссий (ТИК) поблагодарили руководителей и личный состав МВД за проделанную работу по созданию условий для безопасного и комфортного волеизъявления граждан, заключила Волк.

Выборы в Государственную думу РФ впервые проходили в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. В некоторых регионах, в том числе в Москве, у избирателей была возможность проголосовать дистанционно.