РИАМО - 20 сен. По итогам обработки 80,82% протоколов УИК партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму по федеральному округу с 49,46% голосов избирателей. Далее следуют КПРФ - 19,79% голосов, ЛДПР - 7,55%, следует из данных на сайте Центризбиркома РФ.

Партия «Справедливая Россия - За правду» набирает 7,36% голосов, «Новые люди» - 5,37%, Партия пенсионеров - 2,53%, «Коммунисты России» - 1,32%, «Яблоко» - 1,1%, «Зеленые» - 0,82%, «Родина» - 0,74%, РПСС - 0,7%, партия «Зеленая альтернатива» - 0,55%, Партия роста - 0,4%, «Гражданская платформа» - 0,14% голосов избирателей.

После обработки 81,75% протоколов УИК на выборах в Госдуму по одномандатным округам «Единая Россия» набирает 86,67%, КПРФ - 6,67%, «Справедливая Россия - За правду» - 3,12%. ЛДПР, «Яблоко», «Родина», Партия роста, «Гражданская платформа» набирают по 0,44%. Кандидаты-самовыдвиженцы набирают 1,34%.

В течение трех дней, с 17 по 19 сентября, россияне выбирали депутатов Госдумы VIII созыва. В выборах участвовали 14 партий. Помимо традиционного, в ряде регионов проходило дистанционное электронное голосование. В число таких регионов вошла Москва.