РИАМО - 20 сен. Специалисты завершили основные работы по благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики – Пролетарский проспект. Работы проводили в два этапа, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы начали проводить в конце 2020 года. Сначала благоустроили участок Большие Каменщики – станция метро «Коломенская». Потом провели работы на участке проспекта Андропова – Пролетарский проспект.

«Основной идеей благоустройства этой территории было создание комфортной и безопасной городской среды для местных жителей при сохранении основной транзитной функции магистрали», – подчеркнул заммэра.

По словам Бирюкова, воздушные кабели спрятали под землю. Кроме того, обновили покрытие тротуаров и проезжей части. А также сделали дополнительную водосточную сеть с дождеприемными колодцами.

Современные остановки общественного транспорта появились для комфорта горожан. Они оборудованы беспроводной связью и зарядными слотами.

На пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, пересечении проспекта Андропова и Нагатинской улицы сделали повышенные трамвайные платформы. Платформы приподняты до уровня пола трамваев, поэтому людям с ограниченными возможностями, пожилым людям и москвичам с детьми стало комфортнее заходить в вагоны.

Реконструкцию провели и на существующих наземных пешеходных переходах. Все работы по благоустройству участка завершат в октябре.