РИАМО - 20 сен. Кандидат от партии «Единая Россия» Александр Коган набирает 33,54% при обработке 8,86% протоколов избирателей на выборах в Госдуму. Об этом свидетельствуют данные табло на сайте ЦИК РФ.

Коган избирается по Серпуховскому одномандатному избирательному округу №126.

Андрей Черепенников от КПРФ набирает 25,28% голосов, а кандидат от ЛДПР Дмитрий Калинин - 8,16%.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.