РИАМО - 20 сен. С понедельника в Москве заработали 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа. Сделать прививку в пунктах может любой желающий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Как и в предыдущие годы, они (мобильные прививочные пункты - ред.) расположены в точках с максимально высокой проходимостью — возле станций метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожных станций. Опыт показывает, что такой формат лучше всего подходит жителям столицы», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мобильные пункты работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, по субботам — с 09:00 до 18:00, по воскресеньям — с 09:00 до 16:00.

Сделать прививку в мобильном пункте может любой гражданин старше 18 лет. При себе нужно иметь паспорт, на месте также предстоит оформить письменное согласие.

Сначала врач выполнит медосмотр на предмет противопоказаний к прививке. После вакцинации человек получит сертификат и рекомендации от доктора. Вся процедура займет 10-15 минут.