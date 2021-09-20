РИАМО - 20 сен. Чтобы собака и кошка мирно жили вместе в одном доме, для каждого животного нужно обеспечить свою территорию. Кроме того, нужно уделять внимание каждому питомцу и не заставлять их общаться между собой. Об этом РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Многие ошибочно считают, что между кошкой и собакой существует генетическая вражда. Одна из причин, почему собаки гоняют кошек, — это борьба за территорию. Животные могут не ладить из-за разницы в темпераменте и характере: собаки жаждут общения со всеми членами семьи, кошки зачастую, напротив, любят уединение. При правильном поведении хозяев кошка с собакой могут спокойно жить в одном доме и даже подружиться», — сказал Голубев.

Он добавил, что главная цель хозяина — это не сделать из кошки и собаки лучших друзей, нужно лишь добиться хороших или нейтральных отношений между животными.

В первую очередь у каждого животного должна быть своя территория. Для этого нужно разделить площадь в доме между ними. Кошке можно позволить освоить верхний ярус. Для этого надо организовать удобные полки, по которым кошка спокойно бы передвигалась, обустроить ей места для отдыха, например, на шкафу или комоде, или купить специальный комплекс для кошек.

Можно выбрать разные комнаты для животных, в которых они будут чувствовать себя в безопасности. У каждого должна быть своя миска. Нельзя допускать кормления из чужих мисок.

«Не принуждайте насильно общаться собаку и кошку. Уделяйте внимание каждому питомцу, распределяя его равномерно между ними. Так вы не дадите повода для ревности. Никогда не применяйте физическую силу по отношению к животным – это только ухудшит ситуацию. Старайтесь пресекать конфликты, но при этом не заостряйте внимание на зачинщике этого конфликта. Не нужно также ругать одно животное в присутствии другого», — рассказал Голубев.

Кошка и собака не обязательно должны стать лучшими друзьями, поэтому не надо заставлять их общаться друг с другом, если хотя бы одному из животных это не нравится. Цель — предотвращать назревающие конфликты, разделять территорию и процесс кормления. Со временем кошка и собака научатся жить вместе.