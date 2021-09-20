РИАМО - 20 сен. Исторические витражи и панно вернутся после реконструкции на станцию столичной подземки «Варшавская», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Станция метрополитена «Варшавская» войдет в состав Большой кольцевой линии, сейчас рабочие занимаются облицовкой платформы и инженерными коммуникациями.

«На «Варшавской» проведены работы по демонтажу старых инженерных систем, завершено устройство новой монолитной платформы. В настоящее время идет монтаж новой инженерной инфраструктуры, а также завершаются работы по облицовке платформенной части станции и отделка технических помещений», — рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Отделку входных групп выполнят из мрамора. Первый и второй выходы сделают в виде стеклянных павильонов, а третий - украсят панелями из оцинкованной стали. Кроме того, там же разместят витраж и вентиляционную решетку из перфорированных панелей.

Путевые стены украсят мраморными панелями белого цвета, а также историческими декоративными панно. Контрастировать с ними будут колонны темного цвета, также выполненные из мрамора.