РИАМО - 20 сен. За прошедшую ночь в Москве выпало 25% от месячной нормы осадков, в Подмосковье - 42%, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Норма осадков для сентября составляет 65 мм.

«За минувшую ночь осадкомеры ВДНХ зафиксировали 12 мм, Тушина - 11 мм, Балчуга - 16 мм», - написал Тишковец в Instagram.

В Подмосковье больше всего осадков выпало в Можайске - 25 мм, Серпухове и Кашире - по 27 мм.

Ранее Тишковец сообщил, что в понедельник в Москве ожидается сильнейший за 73 года ливень, во время которого может выпасть треть месячной нормы осадков.

Также синоптик отмечал, что из-за аномального похолодания уже в понедельник в Подмосковье может появиться первый снег - «белые мухи» возможны в Сергиево-Посадском округе.