РИАМО - 20 сен. Кандидат от партии «Единая Россия» Денис Майданов после обработки 4,43% протоколов УИК набирает 31,17% голосов избирателей на выборах в Госдуму. Об этом свидетельствуют данные табло на сайте ЦИК РФ.

Майданов избирается по Одинцовскому одномандатному избирательному округу №122.

От КПРФ 28,10% набирает Сергей Теняев. Александр Кумохин от партии «Справедливая Россия — за правду» набирает 8,27%.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.