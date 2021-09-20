РИАМО - 20 сен. Кандидат от партии «Единая Россия» Роман Терюшков после обработки 1,22% протоколов УИК набирает 25,25% голосов избирателей на выборах в Госдуму. Об этом свидетельствуют данные табло на сайте ЦИК РФ.

Терюшков избирается по Люберецкому одномандатному избирательному округу №121.

От КПРФ 22,23% набирает Олег Емельянов. Алексей Журавлев от партии «Справедливая Россия — за правду» набирает 16,62%.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.