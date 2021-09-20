РИАМО - 20 сен. Кандидат от партии «Единая Россия» Вячеслав Фомичев после обработки 3,74% протоколов УИК набирает 59,2% голосов избирателей на выборах в Госдуму. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК РФ.

Фомичев избирается по Балашихинскому одномандатному избирательному округу №117.

Кандидат от КПРФ Олег Зверев набирает 12,35%. Дмитрий Шинкарев от партии «Справедливая Россия — За правду» набирает 9,17%.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.