РИАМО - 20 сен. Кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Колунов после обработки 2,55% протоколов УИК набирает 31,93% голосов избирателей на выборах в Госдуму. Об этом свидетельствуют данные табло на сайте ЦИК РФ.

Колунов избирается по Красногорскому одномандатному избирательному округу №120.

От КПРФ 11,53% набирает Константин Черемисов. Глеб Пьяных от партии «Справедливая Россия — за правду» набирает 11,14%.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.