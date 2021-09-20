РИАМО - 20 сен. Чтобы собака не потерялась, перед прогулкой надо проверять поводок и ошейник. Найти питомца, если он пропадет, помогут чип или GPS-трекер, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как искать собаку

«Если собака потерялась, не нужно поддаваться панике и унынию, действовать нужно быстро и слажено, поскольку в первые 24 часа вероятность найти животное самая высокая. Сразу же разместите объявление в социальных сетях, расклейте объявления на улице, оповестите ближайшие ветеринарные клиники, частные фермерские хозяйства, питомники», — сказал Голубев.

Он добавил, что дальше нужно обследовать места ежедневного выгула. Многие животные первым делом пойдут на знакомую местность, где они оставляли метки. Также собака может вернуться к дому и, если хозяина там не будет, пойти вновь его искать. В первый час как можно тщательнее нужно обследовать ближайшую местность, привлечь к поискам родственников и друзей. Нужно звать питомца по имени, есть вероятность, что он выйдет на голос хозяина.

Чтобы питомец не потерялся, перед прогулкой обязательно нужно проверять надежность карабинов поводка — он должен крепко защелкиваться и не открываться при рывке. Поводок должен быть крепкий и цельный, ошейник — туго затянутый.

«У собаки также должен быть адресник, где будут указаны личные данные хозяина. Также надежным способом защиты является маркировка: клеймо или чип. По ним также будет проще найти хозяина собаки, если она потеряется. Для прогулок на больших пространствах можно использовать GPS-трекер, который позволяет отследить местоположение собаки», — рассказал Голубев.

Дорога домой

Голубев добавил, что в пределах знакомого и изученного собакой пространства, она может найти дорогу домой. Если маршрут, по которому совершаются ежедневные прогулки, не изменяется, а питомец отлично его знает, то, вероятнее всего, если собака потеряется, в первую очередь она придет к дому.

«Дело в том, что, помимо ориентации в пространстве, собака будет использовать свой превосходный нюх. Уловив нужный запах, питомец пойдет по его следу. Но, безусловно, все будет зависеть от внешних условий и от возможностей собаки. Дождь может помешать животному уловить нужный запах, и тогда питомец будет дезориентирован», — подчеркнул Голубев.

Многое будет зависеть и от породы собаки. Например, служебные собаки сохраняют способность взять след, когда другие питомцы уже бессильны. Нельзя просто так научить собаку искать дорогу домой. Для этого ее надо готовить с профессиональным инструктором специальному нормативу «следовая работа».