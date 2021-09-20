РИАМО - 20 сен. После обработки 68,45% протоколов УИК на выборах в Госдуму по федеральному округу лидирует партия «Единая Россия» с 48,29% голосов избирателей. На втором месте - КПРФ с 20,38% голосов, на третьем - ЛДПР с 7,72%, следует из данных на сайте ЦИК РФ.

Партия «Справедливая Россия - За правду» набирает 7,44% голосов, «Новые люди» - 5,58%, Партия пенсионеров - 2,6%, партия «Коммунисты России» - 1,35%, «Яблоко» - 1,08%, «Зеленые» - 0,84%, «Родина» - 0,73%, Российская партия свободы и справедливости - 0,71%, «Зеленая альтернатива» - 0,56%, Партия роста - 0,39%, «Гражданская платформа» - 0,14%.

По итогам обработки 70,7% протоколов УИК по одномандатным округам «Единая Россия» лидирует с 87,12% голосов, КПРФ набирает 6,23%, «Справедливая Россия - За правду» - 3,11%. Пять партий набирают по 0,44% - ЛДПР, «Яблоко», «Родина», Партия роста, «Гражданская платформа». Самовыдвиженцы набирают 1,34% голосов избирателей.

Выборы в Государственную Думу РФ впервые проходили в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. В некоторых регионах, в том числе в Москве, у избирателей была возможность проголосовать дистанционно.

В выборах в Госдуму VIII созыва приняли участие 14 партий.