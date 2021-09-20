РИАМО – 20 сен. При выборе одежды для собаки, нужно ориентироваться на комфорт питомца. Одежда не должна препятствовать свободным движениям собаки, также она не должна висеть, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«В плохую погоду большинство собаководов предпочитают защищать шерсть от загрязнения, надев перед прогулкой комбинезон на собаку: это защищает от промокания, а также помогает избежать частого купания животного. Непромокаемые комбинезоны особенно популярны для собак с длинной шерстью, поскольку после прогулки по лужам собаку придется мыть, сушить и вычесывать, что, во-первых, не рекомендуется делать часто, а во-вторых, будет занимать массу времени», — сказал Голубев.

Он добавил, что не только собаки с длинной шерстью носят одежду осенью – она также нужна для тех собак, которые часто мерзнут.

Одежда не должна препятствовать свободным движениям собаки, не должна висеть. Особое внимание стоит уделить декоративным элементам: рекомендуется удалить все маленькие ненужные детали в виде страз и другие нефункциональные предметы, чтобы собака не отгрызла и не подавилась ими. Также стоит убедиться, что дополнительные аппликации и замки не натирают кожу и не станут причиной травмы животного.

Не нужно ориентироваться только на внешний вид при выборе одежды для питомца, самое важное – комфорт.

Как подобрать размер

Чтобы подобрать правильный размер одежды для собаки, нужно знать такие параметры, как длина спины, обхват груди и обхват шеи. Чтобы измерить длину спины, нужно взять гибкий сантиметр и измерить длину по позвоночнику от холки до основания хвоста. Полученные значения – это размер собаки. Однако надо учитывать, что для плотных собак с объемной грудной клеткой рекомендуется выбирать одежду на размер больше, чтобы собаке было комфортно.

Чтобы узнать обхват груди, необходимо измерить самую широкую часть грудной клетки собаки, обычно это место находится сразу за передними лапами животного. Для того, чтобы собаке было комфортно в этой одежде, надо прибавить к измерениям 3-5 сантиметров.

Обхват шеи чаще всего равен размеру ошейника. При выборе одежды надо обратить внимание на то, чтобы горловина не душила собаку. Лучше всего остановиться на том варианте, который будет слегка просторным для питомца.