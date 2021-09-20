РИАМО - 20 сен. После обработки 30,65% протоколов УИК на выборах в Госдуму по федеральному округу лидирует партия «Единая Россия» с 45,14% голосов избирателей. На втором месте - КПРФ с 21,85% голосов, на третьем - ЛДПР с 8,35%, следует из данных на сайте ЦИК.

Партия «Справедливая Россия - За правду» набирает 7,42% голосов, «Новые люди» - 6,34%, Партия пенсионеров - 2,79%, Коммунисты России - 1,43%, «Зеленые» - 0,98%, «Яблоко» - 0,92%, Российская партия свободы и справедливости - 0,73%, «Родина» - 0,66%, «Зеленая альтернатива» - 0,57%, Партия роста - 0,35%, «Гражданская платформа» - 0,14%.

По итогам обработки 30,68% протоколов УИК по одномандатным округам «Единая Россия» набирает 84% голосов избирателей, КПРФ - 6,67%, «Справедливая Россия - За правду» - 2,67%. По 0,44% набирают ЛДПР, «Яблоко», «Родина», «Гражданская платформа». Самовыдвиженцы набирают 2,22%.

Выборы в Государственную Думу РФ впервые проходили в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. В некоторых регионах, в том числе в Москве, у избирателей была возможность проголосовать дистанционно.

В выборах в Госдуму VIII созыва приняли участие 14 партий.