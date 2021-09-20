РИАМО - 20 сен. Воздух в Москве и области в понедельник прогреется до +7-9 градусов. Ожидается облачная погода и дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 5-7 градусов, по области - плюс 4-9 градусов. Ветер восточный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт/ст. Относительная влажность воздуха будет около 80%.

Погода в Москве в начале недели будет холодной, дождливой и ветреной.