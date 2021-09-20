РИАМО – 20 сен. Чтобы защитить собаку от холодного ветра и дождя, для нее можно купить специальную одежду. Существует множество аксессуаров и вещей для собак, которые делают прогулку в дождливую погоду безопасной и комфортной, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Осень всегда приносит с собой дождь и прохладу. Прогулки в непогоду действительно могут привести к простудным заболеваниям у животных, особенно это касается декоративных пород и собак без шерсти. Если на улице сильный дождь и ветер, лучше всего отменить прогулку и переждать какое-то время», — сказал Голубев.

Он добавил, что в такую погоду собака может простудиться, к тому же не все собаки любят гулять под дождем. В дождливую погоду усиливаются запахи, и это может отвлекать и беспокоить питомца. Поэтому заставлять насильно собаку идти гулять в дождь не нужно.

Чаще всего от холода страдают собаки декоративных пород, короткошерстные или собаки без шерсти, коротколапые питомцы, пожилые животные, а также щенки. Взрослые здоровые животные с нормальной активностью мерзнут реже, чем щенки и пожилые собаки той же породы.

Специальная одежда поможет защитить собаку от непогоды. Непромокаемый комбинезон или дождевик сделают прогулку в дождь безопасной и комфортной. Такая одежда поможет сохранить собаку сухой, защитить от сильного ветра. Можно также купить обувь для собак, которая сохраняет лапы в тепле и сухости.

Голубев отметил, что некоторые собаководы даже приобретают специальные зонтики для собак, которые крепятся к поводку и закрывают собаку от дождя во время прогулки. Но некоторым собакам придется привыкать к этому аксессуару — есть питомцы, которых он может напугать.