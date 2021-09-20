РИАМО - 20 сен. Выборы в Подмосковье проходили конкурентно, а организация была на высоком уровне. Кроме того, отмечалась высокая явка, сообщили представители политических партий.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.

«Я сегодня проехал и северную, и западную часть (Московской - ред.) области. Могу сказать, что везде на участках у нас было довольно спокойно. На некоторых участках было оживленно, люди шли, действительно. Особенно это касается Истры. <…> Я думаю, что мы ожидаем в районе 45% (по явке на выборах - ред.). <…> Мы не увидели ни одного серьезного какого-то нарушения, которое могло бы привести либо к отмене выборов на данном участке, либо пересчету голосов», — сказал руководитель фракции ЛДПР в Мособлдуме, заместитель председателя Мособлдумы Кирилл Жигарев.

Кандидат в депутаты Госдумы от «Партии пенсионеров» Никита Тамаркин рассказал, что, по данным проведенного партией опроса, более 70% избирателей довольны трехдневным голосованием, отсутствием очередей на избирательном участке.

«Прогрессивная молодежь и люди, которые имеют доступ в интернет, опыт Москвы им виден, он им нравится (по электронному голосованию - ред.). <…> Естественно, весь мир идет к компьютерному голосованию. Естественно, мы тоже наверняка к нему придем в ближайшее время», — сказал Тамаркин.

Кандидат в Мособлдуму от партии «Родина» Никита Габов отметил высокий уровень проведения избирательной кампании.

«Партия «Родина» признает, что выборы в Московской области, безусловно, проходили в крайне конкурентной борьбе. Организованы были достаточно высоко. <…> Были небольшие предложения, когда мы обращались в участковые избирательные комиссии за какими-то разъяснениями. Моментально отрабатывались все вопросы. И нет ни одного вопроса, который бы не был решен. Нет ни одного серьезного нарушения. Это, конечно, показатель серьезной подготовки», — сказал Габов.

Он также рассказал о достоинствах электронного голосования, которой проводилось в ряде регионов РФ.

«Время электронного голосования пришло. Это во многих параметрах безопаснее и просто необходимость. <…> Моя личная позиция, что надо оставить, как есть. Чтобы была возможность все три дня голосовать и электронно, и на участках. Это очень прекрасная практика, которая, я считаю, уже прижилась в РФ», — подчеркнул Габов.