РИАМО - 20 сен. Александр Коган набирает 32,8% голосов по итогам обработки 4,99% протоколов УИК по Серпуховскому одномандатному избирательному округу №126 на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИАМО.

Андрей Черепенников от КПРФ набирает 26,13% голосов, Дмитрий Калинин от ЛДПР – 8,43% голосов. Об этом свидетельствуют данные на табло в инфоцентре ЦИК России.

Выборы в Госдуму проводились с 17 по 19 сентября.

В выборах в Госдуму VIII созыва приняли участие 14 партий. Выборы проходили по смешанной избирательной системе — по партийным спискам и одномандатным округам.

Параллельно с выборами в Госдуму в России проходили выборы других уровней.