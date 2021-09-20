РИАМО - 19 сен. По итогам обработки 1,51% протоколов УИК по Орехово-Зуевскому одномандатному избирательному округу №123 на выборах в Госдуму лидирует Геннадий Панин от «Единой России» с 37,97% голосов, передает корреспондент РИАМО.

На втором месте идет Дмитрий Аграновский от КПРФ с 23,75% голосов, на третьем – Михаил Демидович от ЛДПР с 6,94% голосов. Об этом свидетельствуют данные на табло в инфоцентре ЦИК.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. В Московской области также параллельно проходило голосование на выборах в региональный парламент. Было организовано более 4 тыс. избирательных участков.

Помимо этого, были организованы выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.

Явка на выборах в регионе, по данным на 18:00, составила 41,7%.