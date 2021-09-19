РИАМО - 19 сен. По итогам обработки 0,53% протоколов УИК по Сергиево-Посадскому одномандатному избирательному округу №125 на выборах в Госдуму лидирует Сергей Пахомов с 23,64% голосов, передает корреспондент РИАМО.

На втором месте идет Татьяна Ордынская от КПРФ с 19,18% голосов, на третьем месте – Андрей Мардасов от партии «Справедливая Россия – За правду» с 16,47% голосов. Об этом свидетельствуют данные табло в инфоцентре ЦИК.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.

Явка на выборах в регионе, по данным на 18:00, составила 41,7%.

В области был организован центр мониторинга и общественного наблюдения за ходом голосования «Выборы-2021». В регионе работало более 4 тыс. избирательных участков.