РИАМО - 19 сен. По итогам обработки 0,6% протоколов УИК на выборах в Госдуму по Подольскому одномандатному избирательному округу №124 лидирует Вячеслав Фетисов от «Единой России» с 43,66% голосов, передает корреспондент РИАМО.

На втором месте – Борис Иванюженков от КПРФ с 21,65% голосов, на третьем – Олег Бондаренко от партии «Справедливая Россия – За правду» с 5,99% голосов. Об этом свидетельствуют данные табло в инфоцентре ЦИК.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.

В области был организован центр мониторинга и общественного наблюдения за ходом голосования «Выборы-2021». Он расположен в Одинцовском округе.