РИАМО - 19 сен. В Одинцовском округе завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Глава округа Андрей Иванов отметил, что на избирательных участках были созданы все условия для открытого и комфортного голосования. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ровно в 20:00 воскресенья закрылись все 173 избирательных участка. По данным на 18:00, явка за 3 дня голосования в муниципалитете составила почти 37% – это более 111 тыс. жителей городского округа.

«В Одинцовском округе была проведена серьезная, очень тщательная работа для того, чтобы выборы на наших участках прошли максимально прозрачно и открыто. В первые два дня голосования работал 171 участок, в заключительный день вместе с ними открылись еще 2 временных УИКа – на базе Одинцовской областной больницы и Военного госпиталя в Одинцово. Они работали по такому же графику – с 8:00 до 20:00. На основных участках 17 и 18 сентября бюллетени были упакованы в специальные сейф-пакеты. Сейчас, когда выборы завершились, участковые комиссии их вскрывают и приступают к подсчету вместе с сегодняшними бюллетенями», – сказал Иванов.

Глава округа также поблагодарил всех жителей муниципалитета, которые пришли на свои участки в период с 17 по 19 сентября, чтобы проголосовать на выборах.

Многодневное голосование

Иванов напомнил, что впервые многодневный формат голосования был опробован в 2020 году – при июльском голосовании по поправкам в Конституцию и на осенних выборах того же года. В первую очередь это было обусловлено эпидемиологической безопасностью. Кроме того, данный формат удобен, поскольку можно заранее выбрать день, в который удобнее всего прийти на участок.

«С 17 по 19 сентября мы вместе со всем Подмосковьем определяли, как будут сформированы новые составы Государственной думы и Московской областной думы на ближайшую «пятилетку». Выражаю благодарность всем, кто присоединился к выборному процессу, кто проявил свою активную гражданскую позицию и принял участие в выборах 2021 года. Уверен, что жители Одинцовского городского округа сделали правильный выбор. Отдельно хочу поблагодарить участковые избирательные комиссии и наблюдателей за обеспечение прозрачной и открытой процедуры голосования», – отметил Иванов.

В Одинцове продолжает работу центр общественного наблюдения за ходом выборов в Подмосковье. Он начал работу 17 сентября в 00:00 и закроется 20 сентября в 15:00.

В штабе организованы пресс- и медиацентры, помещение для видеонаблюдения с видеостеной и 30 стационарными компьютерами с возможностью подключения к системе видеонаблюдения избирательных участков Подмосковья, на которых работает группа видеоконтроля.