РИАМО - 19 сен. Кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Колунов после обработки 1,16% протоколов УИК набирает 3,17% голосов избирателей на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИАМО.

Колунов избирается по Красногорскому одномандатному избирательному округу №120.

От КПРФ 11,94% набирает Константин Черемисов. Глеб Пьяных от партии «Справедливая Россия — за правду» набирает 11,66%. Об этом свидетельствуют данные табло в инфоцентре ЦИК.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.

В области был организован центр мониторинга и общественного наблюдения за ходом голосования «Выборы-2021». Он расположен в Одинцовском округе.

Явка на выборах в регионе, по данным на 18:00, составила 41,7%.