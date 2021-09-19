РИАМО - 19 сен. В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве началась расшифровка результатов электронного голосования на выборах в Госдуму, довыборах в Мосгордуму и выборах в муниципальный совет района Щукино. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты столицы.

«Сегодня у нас прошла процедура сборки ключа расшифрования. Все открыто и максимально прозрачно. На глазах у независимых экспертов, которые в течение предыдущих трех дней хранили у себя семь фрагментов разобранного ключа. После его сборки разработчики сразу приступили к расшифровке результатов голосования. Это может занять около 1,5 часов», – сказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

После расшифровки результатов онлайн-голосования будет сформирован соответствующий протокол по Москве. Его передадут в территориальную избирательную комиссию по дистанционному электронному голосованию.

За 3 дня с 17 по 19 сентября в онлайн-голосовании приняли участие 1 ‍943 ‍590 человек. Итоговая явка зарегистрированных избирателей составила 96,5%.

По данным ЦИК, явка на выборы в Госдуму по России, по данным на 18:00, составила 45,15%. Пятипроцентный барьер, по предварительным данным, преодолевают «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», а также партия «Новые люди».