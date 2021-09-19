РИАМО - 19 сен. По словам мэра столицы Сергея Собянина, около 50% избирателей в Москве приняли участие в голосовании на трехдневных выборах депутатов Госдумы, передает ТАСС.

«В Москве небывалая активность, около 50% избирателей пришли и проголосовали», — сказал градоначальник во время выступления в штабе «Единой России».

Выборы в России проходили 17-19 сентября. В выборах в Госдуму VIII созыва приняли участие 14 партий.

В ряде регионов, включая Москву, вместе с традиционным было также организовано электронное голосование.

Явка зарегистрированных избирателей на онлайн-голосовании составила 96,5%.