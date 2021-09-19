РИАМО - 19 сен. После обработки 20,12% протоколов УИК по федеральному округу на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия» с 42,92% голосов, на втором месте КПРФ (23,04%), на третьем — ЛДПР (8,77%), передает корреспондент РИАМО.

Партия «Справедливая Россия – За правду» набирает 7,14% голосов, партия «Новые люди» - 6,87%, «Партия пенсионеров» - 2,91%, «Коммунисты России» - 1,48%, партия «Зеленые» - 1,07%, «Яблоко» - 0,86%, РПСС – 0,77%, партия «Родина» - 0,66%, «Зеленая альтернатива» - 0,58%, Партия роста – 0,34%, «Гражданская платформа» - 0,15%. Об этом свидетельствуют данные табло в инфоцентре ЦИК.

По итогам обработки 20,1% протоколов ЦИК по одномандатным округам «Единая Россия» набирает 77,33% голосов, КПРФ – 8%, «Справедливая Россия – За правду» - 3,11%, ЛДПР, «Родина» и «Гражданская платформа» - по 0,44% голосов. Об этом свидетельствуют данные на табло в инфоцентре ЦИК.

Выборы в Госдуму впервые проходили 3 дня — 17-19 сентября. В Подмосковье и Москве избирательные участки закрылись в 20:00.

В выборах в Госдуму VIII созыва приняли участие 14 партий.