РИАМО - 19 сен. После обработки 0,27% протоколов УИК по Коломенскому одномандатному избирательному округу №119 на выборах в Госдуму лидирует Никита Чаплин от «Единой России» с 42,95% голосов, передает корреспондент РИАМО.

На втором месте идет Александр Кургузов от «Партии пенсионеров» с 12,82% голосов, на третьем – Дмитрий Кононенко от КПРФ с 11,54% голосов. Об этом свидетельствуют данные табло в инфоцентре ЦИК.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.

Явка на выборах в регионе, по данным на 18:00, составила 41,7%.

В области был организован центр мониторинга и общественного наблюдения за ходом голосования «Выборы-2021». В регионе работало более 4 тыс. избирательных участков.