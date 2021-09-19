РИАМО - 19 сен. В ходе выборов в Подмосковье были созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого специально подготовили участки, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«Мы оперативно реагировали на все обращения, жалобы и нарушения, которые были зафиксированы в процессе этих трех дней. Хочу начать со слов благодарности за тех людей, которые хотели самостоятельно проголосовать и проголосовали. Это люди полуподвижные, люди с низкой физической активностью, для которых в Московской области <…> создана очень комфортная, доступная среда», — сказала Семенова.

Она добавила, что инвалидам помогали и члены УИК, и было необходимое техническое оснащение. Главы округов подготовили избирательные участки таким образом, чтобы у человека с ограниченными физическими возможностями была возможность проголосовать.

«Большое спасибо правоохранительным органам за быструю реакцию, которая незамедлительно следовала за теми провокациями и фейками, без которых, простите, любой избирательный процесс был бы просто скучным. <…> Накалы страстей были, наша полиция оперативно реагировала», — отметила Семенова.

Она добавила, что на горячую линию поступило около 12 обращений. Они касались разъяснительной работы, которая проводилась незамедлительно.

«Да, нарушения были, мы это зафиксировали, разбор полетов будет дальше продолжаться. <…> В целом выборы прошли удачно, хорошо, и, слава богу, что все живы и здоровы», — заключила Семенова.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.