РИАМО - 19 сен. Самовыдвиженец Анатолий Вассерман набрал 37,5% голосов по Преображенскому одномандатному избирательному округу №205 в столице после обработки 0,4% протоколов УИК, передает корреспондент РИАМО.

На втором месте – представитель Российской партии свободы и справедливости Юлия Гладкова (25%), на третьем — Алена Попова от «Яблока» (12,5%). Об этом свидетельствуют данные табло в инфоцентре ЦИК.

В Москве 17-19 сентября прошли выборы в Госдуму, в ряде районов – в столичный парламент, а в районе Щукино – выборы муниципальных депутатов.

В столице также проводилось онлайн-голосование.