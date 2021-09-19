РИАМО - 19 сен. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов отметил качественное наблюдение за процессом голосования на выборах в местах принудительного содержания граждан в Подмосковье.

«Текущий электоральный цикл оказался необычным с точки зрения глубины и качества общественного наблюдения в местах принудительного содержания. <…> Законодательное право людей, находящихся в спецучреждениях УФСИН, МВД и Минобороны РФ, соблюдено. <…> Все три дня (наблюдатели - ред.) выезжали на все стационарные участки избирательные, которые располагались на территории мест принудительного содержания. Нарушений не было выявлено. Хотелось бы отметить четкую и высокую организацию всех выборных процессов», — сказал Леонов.

По его словам, в СИЗО и ПФРСИ в Московской области проголосовало 2979 человек из 2980 человек, обладающих правом голоса.

Из спецучреждений МВД проголосовало 14 человек. Это количество обусловлено тем, что максимальное количество людей из ИВС было перед выборами отконвоировано в СИЗО, где они и проголосовали, пояснил председатель ОНК.

«На гауптвахте проголосовало 9 человек. <…> Считаю, что прозрачность и, соответственно, легитимность выборного процесса в местах принудительного содержания граждан были полностью обеспечены», — заключил Леонов.

Выборы в Госдуму впервые проходили 3 дня — 17-19 сентября. В них приняли участие 14 партий.